Антикорупційне бюро затримало керівника Об'єднаної гірничо-хімічної компанії
За версією слідства, затримані причетні до нанесення збитку держпідприємству на суму понад 300 млн грн.
Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 25 січня затримали виконуючого обов'язки голови правління держпідприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК), повідомила прес-служба НАБУ.
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Згідно з повідомленням, підозрюваного разом із ще двома особами (начальником відділу продажів і маркетингу «ОГХК» і екс-заступником директора ДП «ОГХК» (згодом перетворено у ВАТ «ОГХК») затримали в Києві в цей же день.
За версією слідства, затримані причетні до нанесення збитку держпідприємству на суму понад 300 млн грн. «Тривають слідчі дії, в ході яких вилучена комп'ютерна техніка, яка, за версією слідства, могла використовуватися в злочинних цілях», - йдеться в повідомленні.
Як встановили детективи НАБУ, в 2014 році затримані разом з іншими особами, в тому числі громадянами інших держав, створили групу для отримання неправомірної вигоди в інтересах іноземних компаній, які, в свою чергу, пов'язані з посадовими особами «ОГХК».
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«Корупційна схема зводилася до реалізації за заниженими цінами титанової продукції, що використовується в авіаційній та хімічній галузях промисловості, приватним компаніям-посередникам, зареєстрованим в Австрії та Латвії та пов'язаним з посадовими особами «ОГХК», - сказано в повідомленні.
Згідно з повідомленням, в подальшому ці компанії-посередники перепродували придбану в «ОГХК» титанову продукцію за ринковими цінами міжнародним компаніям, які використовують таку продукцію у власному циклі виробництва.
Наголошується, що різниця у вартості надходила на рахунки компаній-посередників і під виглядом оплати за надані транспортні послуги виводилася на рахунки інших компаній, підконтрольних посадовим особам «ОГХК».
Досудове розслідування за наведеними фактами детективи Бюро почали у січні 2016 року. Зараз встановлюється місцезнаходження інших учасників організованого угруповання.
Довідка УНІАН. Державне підприємство «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» початок фактичну діяльність у серпні 2014 року, коли уряд України передав йому в управління майнові комплекси Вільногірського гірничо-металургійного комбінату і Іршанського гірничо-збагачувального комбінату. До цього комбінати перебували в оренді у структур українського бізнесмена Дмитра Фірташа. У січні поточного року Кабінет міністрів України прийняв рішення акціонувати компанію, а у вересні - внести в перелік підприємств, що підлягають приватизації у 2016-2017 роках.