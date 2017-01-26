Антикорупційне бюро затримало керівника Об'єднаної гірничо-хімічної компанії

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 25 січня затримали виконуючого обов'язки голови правління держпідприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК), повідомила прес-служба НАБУ.

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Згідно з повідомленням, підозрюваного разом із ще двома особами (начальником відділу продажів і маркетингу «ОГХК» і екс-заступником директора ДП «ОГХК» (згодом перетворено у ВАТ «ОГХК») затримали в Києві в цей же день.

За версією слідства, затримані причетні до нанесення збитку держпідприємству на суму понад 300 млн грн. «Тривають слідчі дії, в ході яких вилучена комп'ютерна техніка, яка, за версією слідства, могла використовуватися в злочинних цілях», - йдеться в повідомленні.

Як встановили детективи НАБУ, в 2014 році затримані разом з іншими особами, в тому числі громадянами інших держав, створили групу для отримання неправомірної вигоди в інтересах іноземних компаній, які, в свою чергу, пов'язані з посадовими особами «ОГХК».

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«Корупційна схема зводилася до реалізації за заниженими цінами титанової продукції, що використовується в авіаційній та хімічній галузях промисловості, приватним компаніям-посередникам, зареєстрованим в Австрії та Латвії та пов'язаним з посадовими особами «ОГХК», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, в подальшому ці компанії-посередники перепродували придбану в «ОГХК» титанову продукцію за ринковими цінами міжнародним компаніям, які використовують таку продукцію у власному циклі виробництва.

Наголошується, що різниця у вартості надходила на рахунки компаній-посередників і під виглядом оплати за надані транспортні послуги виводилася на рахунки інших компаній, підконтрольних посадовим особам «ОГХК».

Досудове розслідування за наведеними фактами детективи Бюро почали у січні 2016 року. Зараз встановлюється місцезнаходження інших учасників організованого угруповання.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» початок фактичну діяльність у серпні 2014 року, коли уряд України передав йому в управління майнові комплекси Вільногірського гірничо-металургійного комбінату і Іршанського гірничо-збагачувального комбінату. До цього комбінати перебували в оренді у структур українського бізнесмена Дмитра Фірташа. У січні поточного року Кабінет міністрів України прийняв рішення акціонувати компанію, а у вересні - внести в перелік підприємств, що підлягають приватизації у 2016-2017 роках.