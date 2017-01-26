Україна за підсумками року зберегла 10-те місце в світовому рейтингу виробників сталі (інфографіка)

Українські металурги за підсумками 2016 року збільшили виробництво сталі на 5,5% порівняно з 2015 роком - до 24,2 млн тонн, зберігши при цьому десяте місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

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Згідно зі звітом асоціації за 2016 рік, лідерство в рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай – 808,4 млн. тонн (зростання порівняно з 2015 роком на 1,2%). Далі слідують: Японія (104,8 млн тонн, -0,3%), Індія (95,6 млн тонн, +7,4%), США (78,6 млн тонн, -0,3%), Росія (70,8 млн тонн, -0,1%), Південна Корея (68,6 млн тонн, -1,6%), Німеччина (42,1 млн тонн, -1,4%), Туреччина (33,2 млн тонн, +5,2%), Бразилія (30,2 млн тонн, -9,2%).

У 2016 році порівняно з 2015 роком 66 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі в цілому на 0,8% - до 1,629 млрд тонн.

Також повідомляється, що Україна в грудні минулого року піднялася на 10-те місце в рейтингу виробників сталі з показником 2 млн тонн. При цьому, порівняно з груднем 2015 року, виробництво сталі в країні в грудні 2016 року збільшилося на 4,5%.

Згідно зі звітом, за підсумками грудня 2016 року позиції лідера також утримував Китай з показником 67,2 млн тонн (зростання на 3,2% до грудня 2015 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в такому порядку: Японія (8,7 млн тонн, +1,5%), Індія (8,4 млн тонн, +15%), США (6,6 млн тонн, +11%), Росія (6,2 млн тонн, +8%), Південна Корея (5,9 млн тонн, -0,2%), Німеччина (3,2 млн тонн, +8,2%), Туреччина (2,8 млн тонн, +6,2%), Бразилія (2,2 млн тонн, -12,7%).

У цілому в грудні минулого року порівняно з груднем 2015 року 66 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 5,5% - до 134,1 млн тонн.

Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2013 року посіла 7-ме місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 млн тонн сталі. У 2014 році наша країна опустилася на 10-те місце з результатом виплавки 27,2 млн тонн. З 2014 року на діяльність вітчизняних металургів почали чинити негативний вплив два фактори. Перший - військові дії на Донбасі, де розташовано більше половини металургійних виробничих потужностей. Другий фактор, прояв якого був найбільш помітний у 2015 році, - зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що знизило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках. Тим не менш, за підсумками 2015 року Україна зберегла 10-ту позицію у галузевому рейтингу.