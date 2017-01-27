ОГХК: запущено силовий сценарій знищення компанії за прикладом ОПЗ

6000-ний трудовий колектив ПАТ "ОГХК" шокований діями і заявами НАБУ щодо менеджерів компанії і заявляє про неприпустимість повторення силового сценарію проти успішних державних підприємств, які є монополістами з виробництва титанової сировини. "ОГХК" звертається до Президента України, Прем'єр-міністра, Кабінету Міністрів, Фонду державного майна, Генеральній прокуратурі з закликом не допустити знищення підприємств "ОГХК".

Про це йдеться в заяві трудових колективів філій "Вільногірський гірничо-металургійний комбінат" і "Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат", які входять у ПАТ "ОГХК", у зв'язку із затриманням НАБУ трьох менеджерів компанії.

"Цього року Кабміном заплановано залучення відомих міжнародних інвесторів на головні титанові активи України. Президент погодив список підприємств на приватизацію, в який увійшло та ПАТ "ОГХК". Найбільші світові компанії в титановому секторі уважно стежать за ситуацією навколо "ОГХК" і раніше виявляли свій інтерес до інвестування в Україну. Тим не менш, вже знайшлися гравці, які намагаються обвалити вартість компанії, зірвати приватизацію "ОГХК" і не допустити приходу міжнародних інвесторів. Очевидно – в інтересах певних олігархічних кіл. Крім того, в контролі над українським титановим сировиною через посередників дуже зацікавлена Росія.

Ми ще в грудні минулого року публічно попереджали про можливість силового сценарію і боротьбі навколо титанових активів країни з використанням правоохоронних структур. Сьогодні бачимо виконання політико-економічного замовлення з боку НАБУ і САП. Мета - зрив продажу ПАТ "ОГХК" і повтор ситуації зі зривом приватизації ОПЗ, коли НАБУ обвалило вартість Одеського припортового заводу зі стартових 530 мільйонів доларів до нуля і майже зробило його банкрутом.

В обох випадках за діями НАБУ і САП проглядається "грузинський слід". 1-м заступником директора НАБУ є соратник Саакашили Гізо Углава. Це вже не перша спроба змістити керівника "ОГХК". Затриманий НАБУ в. о. голови правління "ОГХК" Руслан Журило раніше повідомляв, що тодішній міністр економічного розвитку Айварас Абромавічус пропонував на його місце представника грузинської національності. А сам Саакашвілі на посту глави Одеської області вів активну піар-кампанію проти Журило.

Читайте також"Об'єднана гірничо-хімічна компанія" стане акціонерним товариством

Всі звинувачення НАБУ на адресу менеджерів нашої компанії безпідставні і нічим не підтверджені. ПАТ "ОГХК" демонструє успішну роботу в інтересах держави. За останні 2 роки наша компанія показує впевнене зростання. Після того, як держава повернула собі контроль над комбінатами, чистий дохід "ОГХК" збільшився на 65% і досяг майже 2 мільярди гривень. Надходження податків в місцеві і державний бюджети в 2016 році в порівнянні з 2015 року зросли вдвічі.

Вся діяльність "ОГХК", в тому числі зовнішньоекономічна, вигідна державі і проводиться виключно в його інтересах. Вона прозора і постійно контролюється компетентними державними органами. Більш того, у 2016 році "ОГХК" успішно пройшла аудит однієї з міжнародних аудиторських фірм, яка входить у світову першу четвірку".

Держава планувала залучити в Україну західні інвестиції для розвитку титанових активів. Ми сподіваємося, що керівництво України попередить руйнування іміджу України, не допустить зупинки найбільших титанових підприємств країни і втрати наших робочих місць. Скандал навколо "ОГХК" призведе до зриву виробництва і реалізації продукції. Оскільки філії "ОГХК" є основними утворюють, на них працевлаштовано близько 5000 чоловік, від дій НАБУ і САП постраждають місцеві бюджети, впадуть відрахування в державний бюджет України. Під загрозу поставлено майбутнє найбільших титанових підприємств України і тисяч наших сімей", - йдеться в заяві колективу "ОГХК".

Довідка

За підсумками січня-вересня 2016 року Державне підприємство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" отримало чистий прибуток у розмірі 665,9 мільйона гривень, що в 2,8 рази перевищує рівень 2015 року (238 мільйонів гривень). Чистий дохід компанії в цей період збільшився на 65% - з 1,167 мільярда гривень до 1,923 мільярда гривень.

За підсумками 9 місяців 2016 року ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" сплатило до бюджетів різних рівнів 477 мільйонів гривень різних податків і зборів, що майже вдвічі більше, ніж у попередньому періоді.

Працівникам виплачено понад 225 мільйонів гривень заробітної плати. У ДП "ОГХК" працюють понад 5000 осіб.

У січні-вересні 2016 року ДП "ОГХК" реалізувало близько 430 тисяч тонн продукції порівняно з 280 тисяч тонн в аналогічному періоді 2015 року. Продано 222 тисяч тонн ільменіту, більше 42 тисяч тонн рутилу і більше 21 тисячі тонн циркону.