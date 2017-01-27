Залежність української промисловості від імпортних комплектуючих має бути знижено - Гройсман

Українська промисловість повинна бути максимально забезпечена власними ресурсами - в першу чергу, комплектуючими і необхідним виробничим обладнанням, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході відвідування Шепетівського ремонтного заводу.

"Якщо раніше країна була імпортозалежною, особливо для військової техніки, оборонного обладнання - у тому числі від країни-агресора, то тепер зусиллями "Укроборонпрому" на всіх підприємствах концерту пройшло 100% заміщення, - цитує Гройсмана прес-служба уряду. - Те ж саме стосується промисловості, про яку ми дбаємо, щоб створювати національний продукт з високим ступенем локалізації. В Україні повинні залишатися зарплата і всі виробничі компоненти різного устаткування - у легкій промисловості, машинобудуванні або в інших напрямках. Завдання - інвестувати в розвиток промисловості, конкурентного національного продукту і не бути залежним від інших країн".

Гройсман нагадав, що така політика вже активно просувається в різних сегментах економіки, зокрема, в галузі залізничного транспорту і дорожнього будівництва, сільськогосподарського машинобудування, військово-промисловому комплексі.

"З нашого боку вже зроблено низку кроків, і ми далі будемо робити, і ми продовжимо цю роботу - щоб було більше робочих місць, де платять "білу" зарплату, високу зарплату, створювалося саме в Україні".

Читайте такожВ "Укроборонпромі" розповіли подробиці про українську версію штурмової гвинтівки M-16

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, зростання промислового виробництва в Україні в січні-грудні 2016 року, порівняно з аналогічним періодом 2015 року, становив 2,4%, після падіння показника 4 роки поспіль – у 2012-2015 роках.

Найбільше зростання промвиробництва в 2016 році порівняно з попереднім роком зафіксовано у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – 24,1%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – 8,1%, виробництві гумових і пластмасових виробів – 6,5%, металургії – 5,9%, видобутку кам'яного та бурого вугілля – 4,8%, харчової промисловості – 3,9%, фармацевтиці – 3,9%.

Найбільше падіння за рік відбулося у видобутку сирої нафти та природного газу – 2,6%, видобутку металевих руд – 2,1%.