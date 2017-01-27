Євросоюз ввів антидемпінгові мита на сталь з Китаю і Тайваню

ЄС ввів антидемпінгові мита на сталь з Китаю і Тайваню, йдеться в повідомленні, опублікованому в Офіційному журналі Євросоюзу, передає RNS.

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Мита введені на імпорт труб з нержавіючої сталі та арматури під приварення для труб. Розмір тарифів варіюється від 5,1% до 64,9%.

На початку грудня 2016 року Reuters повідомило, що в ЄС почалося нове розслідування через заниження цін на імпорт китайської нержавіючої сталі. Виробники сталі з Європи неодноразово повідомляли про свої збитки через велику кількість китайської сталі на ринку.

У жовтні 2016 року Єврокомісія встановила тимчасові тарифи на імпорт сталевої продукції з Китаю — 73,7% на товстолистову сталь і 22,6% на гарячекатану сталь.