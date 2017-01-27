Американська торгова палата закликає відмовитися від підвищення тарифів Укрзалізниці

Про це йдеться в зверненні Американської торгової палати (АСС) до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

«Експерти компаній-членів Палати вважають передчасною будь-яку індексацію тарифів на залізничні перевезення вантажів в межах України до моменту створення Комісії або іншого незалежного органу, який буде забезпечувати формування тарифної політики в сфері транспортних послуг», - підкреслює президент АСС Андрій Гунтер.

Відзначається, що тільки незалежний орган зможе забезпечити ефективне державне регулювання діяльності природних монополій, якою є «Укрзалізниця».

«Зміна залізничних тарифів на вантажні перевезення в межах України має відповідати європейським принципам регулювання транспортної галузі, забезпечувати підвищення конкурентоспроможності національної економіки і враховувати сукупні інтереси усіх учасників транспортних відносин», - йдеться у зверненні Американської торгової палати.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» має намір в 2017 році підвищити тарифи на вантажоперевезення на 25%. За оцінками експертів, таке підвищення зробить неконкурентною продукцію вітчизняних експортерів. Зокрема, ціна тонни чорних металів збільшиться на $ 7-8, залізорудної сировини - на $ 1-2,5, зернових - на $ 1-1,5. В результаті українські підприємства втратять значну частину експортних ринків, що призведе до зниження обсягів виробництва. За оцінками Федерації роботодавців України, наслідком цього може стати скорочення близько 30 тисяч чоловік в різних галузях економіки.

Раніше з проханням ввести мораторій на індексацію ж/д тарифів до створення Національної комісії регулювання тарифів на транспорті до прем'єр-міністра звернулися промислові асоціації металургів, аграріїв, хіміків і виробників будматеріалів.