"Ми твердо і переконливо завойовуємо ринок": Порошенко закликав збільшити експорт української зброї

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Ми маємо підтримати зростаючий попит на українську зброю власного виробництва. Наголошую, що ми не розпродаємо, на відміну від деяких (попередніх) горе-міністрів оборони і тих, хто приймав відповідні рішення. Ми на сьогоднішній день твердо і переконливо завойовуємо ринок видами озброєння, які виробляються в Україні», - підкреслив Порошенко.

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При цьому президент нагадав, що вітчизняне оборонне замовлення виконується на виробничих фондах, рівень зношення яких становить 67%, а на деяких підприємствах - 80%.

«Прохання розробити, як я доручав, програму оновлення виробничих фондів. Без сучасних виробничих потужностей ми не будемо мати можливості ефективно конкурувати на світовому ринку і забезпечувати за рахунок зовнішніх замовлень модернізацію та розробку новітніх систем озброєння. Так, як ми зараз робимо на передових підприємствах оборонпрому, у наших відомих конструкторських бюро щодо ракетної галузі, літакобудування, бронетанкової техніки», - зазначив глава держави.

Президент підкреслив: «Лише завдяки експортним контрактам передові українські розробки не закінчують життя у шухлядах, а приносять 2% від усього експорту України. І завдання ми ставимо: цей показник підвищувати як джерело валютних надходжень».

Глава держави наголосив, що експорт дозволяє масштабувати виробництво, вкладати кошти в нові технології та верстати, навчати людей і забезпечувати армію необхідною зброєю.