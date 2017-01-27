"Ми твердо і переконливо завойовуємо ринок": Порошенко закликав збільшити експорт української зброї
Президент України Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки та оборони наголосив на необхідності збільшення експорту української зброї власного виробництва та розробки програми оновлення виробничого фонду оборонних підприємств.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
«Ми маємо підтримати зростаючий попит на українську зброю власного виробництва. Наголошую, що ми не розпродаємо, на відміну від деяких (попередніх) горе-міністрів оборони і тих, хто приймав відповідні рішення. Ми на сьогоднішній день твердо і переконливо завойовуємо ринок видами озброєння, які виробляються в Україні», - підкреслив Порошенко.
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При цьому президент нагадав, що вітчизняне оборонне замовлення виконується на виробничих фондах, рівень зношення яких становить 67%, а на деяких підприємствах - 80%.
«Прохання розробити, як я доручав, програму оновлення виробничих фондів. Без сучасних виробничих потужностей ми не будемо мати можливості ефективно конкурувати на світовому ринку і забезпечувати за рахунок зовнішніх замовлень модернізацію та розробку новітніх систем озброєння. Так, як ми зараз робимо на передових підприємствах оборонпрому, у наших відомих конструкторських бюро щодо ракетної галузі, літакобудування, бронетанкової техніки», - зазначив глава держави.
Президент підкреслив: «Лише завдяки експортним контрактам передові українські розробки не закінчують життя у шухлядах, а приносять 2% від усього експорту України. І завдання ми ставимо: цей показник підвищувати як джерело валютних надходжень».
Глава держави наголосив, що експорт дозволяє масштабувати виробництво, вкладати кошти в нові технології та верстати, навчати людей і забезпечувати армію необхідною зброєю.