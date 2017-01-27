Ярославський офіційно названий кінцевим бенефіціаром ХТЗ

Бізнесмен придбав пакет акцій ХТЗ у квітні 2015 р., а потім сконцентрував у своїй власності 92% акцій.

Читайте такожЯрославський від імені ХТЗ і DCH підписав Меморандум про співпрацю з Харківським університетом

6 січня поточного року завод почав роботу після багатомісячного простою, викликаного рядом правових перешкод, які стали для DCH також причиною збитків на суму $8 млн. Згідно зі зробленими Олександром Ярославським в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі заяв, найближчим часом ХТЗ випустить перші одиниці техніки. Планується досягти щомісячного обсягу виробництва продукції в розмірі 150 тракторів в міс. Для відновлення виробництва на ХТЗ Олександр Ярославський виділив 400 млн. грн. З метою посилення кадрового та інноваційного потенціалу підприємства сьогодні був підписаний Меморандум про стратегічне партнерство з Харківським національним університетом ім. Каразіна, одним з найстаріших і найбільш успішним згідно з авторитетним міжнародним рейтингам українським вузом.

Загальний обсяг інвестицій Олександра Ярославського у розвиток Харківського регіону перевищив $1 млрд, включаючи $300 млн. вкладених у підготовку Харкова до Євро-2012.