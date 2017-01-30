"Укроборонпром" в 2016 році експортував військової продукції на $750 мільйонів

Обсяг виконаних Україною в 2016 році експортних контрактів з поставки продукції військового призначення зріс порівняно з 2015 роком на 25% і склав 750 мільйонів доларів.

Про це на прес-конференції повідомив заступник генерального директора держконцерну "Укроборонпром" Денис Гурак.

"За минулий рік ми поставили на експорт техніки на 750 мільйонів доларів, що на 25% більше, ніж роком раніше", - сказав Гурак.

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Він також додав, що третину експортованої минулого року продукції військового призначення через спецекспортерів концерну поставили приватні підприємства, які не мають ліцензій на експорт зброї.

Також Гурак додав, що портфель експортних контрактів на поставку військової продукції, підписаних в 2016 році, становить близько 1,5 мільярда доларів.

Також він повідомив, що 2016 року прибуток від операційної діяльності концерну становив 1,4 мільярда гривень, а EBITDA - 2,4 мільярда гривень.