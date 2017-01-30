Оприлюднено факти фальсифікації "справи ОГХК"

Про це заявив адвокат Ігор Черезов, передає прес-служба «ОГХК».

За його словами, справу розглядав «ручний» суддя НАБУ, який допустив ряд грубих порушень, а в суді був помічений чоловік, схожий на 1-го заступника директора НАБУ Гізо Углаву. НАБУ і САП, як і у випадку з Одеським припортовим заводом, напередодні приватизації обвалюють вартість стратегічних підприємств і відлякують західних інвесторів.

«Все розвивалося за класичною для НАБУ і САП схемою: спочатку пост в Facebook - «затриманий злісний розкрадач державної власності». Потім, через годину - півтори (!) - сама процедура затримання менеджерів «ОГХК», - зазначив адвокат.

За його словами, кількість порушень в ході розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу була величезною. «Якби САП попросив розстріляти затриманих в залі суду, то суддя Солом'янського районного суду Бобровников не тільки задовольнив би це клопотання, але і сам би його виконав. Так само, як раніше інший «ручний» суддя НАБУ Макуха, який аналогічно штампував будь-які рішення для НАБУ, поки його не звільнили за порушення присяги».

«Всім, включаючи державних обвинувачів, було очевидно, що завдання зі знищення прибуткового державного підприємства України виконується Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, як завжди, на низькому професійному рівні. Було просто соромно за виступи високооплачуваних прокурорів САП, які вирішили, що можуть писати в клопотанні про арешт затриманих все, що їм заманеться. Так, в.о. голови правління «ОГХК» Руслана Журила знову «одружили» з дружиною, з якою він більше п'яти років в розлученні, і від імені САП «подарували» молодятам квартиру в США», - вказав Черезов.

«А по колишньому заступнику голови правління з комерційних питань Юрію Перцеву (який НЕ працює на підприємстві з вересня минулого року) фальсифікація справи була найбільш нахабною. Прокурори САП заявили, що у нього є квартира в Цюріху, хоча за цією адресою розташований ... офісний центр. Всі інші «докази» в тому ж дусі, а приблизно третина - на трьох іноземних мовах. Без перекладу. А суддя розглядав ... Поліглот, напевно ... Або може йому все переклав помічений в п'ятницю в суді чоловік, дуже схожий на заступника голови Національного антикорупційного бюро Гізо Углаву. Який особисто приїхав надвечір до суду і з кимось не публічно зустрічався. В результаті суддя, який дві доби поспіль робив вигляд, що розглядає «докази», слухняно задовольнив клопотання САП про обрання запобіжного заходу затриманим - арешт або астрономічну заставу», - зазначив адвокат.

«Я брав участь в аналогічному процесі по затриманню топ-менеджерів Одеського припортового заводу, тому до мене за захистом звернувся один з менеджерів «ОГХК». Так ось - у виконанні замовлення по «обнуленню» стратегічних підприємств, які виставляються на приватизацію, НАБУ і САП діють однотипно і непрофесійно. Але з чіткою націленістю на свій піар», - сказав Ігор Черезов.

«Спочатку гучні заяви, називаються гігантські суми в сотні мільйонів гривень нібито збитків. Потім «ручний» суддя (який «на гачку» у НАБУ) штампує всі рішення, які потрібні НАБУ і САП. Очевидна фальсифікація і відсутність фактів нікого з них не бентежить - навпаки, НАБУ і САП додатково замовляють фейкові експертизи. Після цього в іншому суді всі ці «докази» розбиваються захистом в пух і прах», - підкреслив адвокат.

Він нагадав, що «титанові комбінати «ОГКХ» повернулися під контроль держави в 2014 році з володінь відомого мільярдера, який заявив: «діяльність ОГКХ закінчиться в липні 2015 року оголошенням повного банкрутства». Проте команда менеджерів, що прийшла, зуміла за два роки зробити неможливе. Компанія, в якій працюють 6 тис. чоловік, не просто НЕ збанкрутувала. У 2015-2016 роках «ОГКХ» заплатила до бюджету 1,7 мільярда гривень податків і входить в десятку найбільших платників податків України. Вірніше - входила, до моменту потужної піар-компанії про затримання топ-менеджерів «ОГКХ». Як і у випадку з ОПЗ, це спеціально робиться перед приватизацією - для обвалу вартості і відлякування західних інвесторів».