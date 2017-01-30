Опалення для промисловості може подорожчати з 1 лютого

Також комісія має намір збільшити тарифи на гаряче водопостачання Національна комісія регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) планує збільшити з 1 лютого середньозважений тариф на теплову енергію для промислових споживачів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект рішення комісії, яке оприлюднене в порядку денному засідання 31 січня.

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"Зокрема, тарифи на опалення пропонується підвищити на 7,5%, або на 102,46 гривень/Гкал, до 1 471,56 гривень/Гкал (без ПДВ) порівняно з діючими у січні тарифами. Також планується збільшити тарифи на централізоване гаряче водопостачання для юросіб", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, для столичних споживачів "Київенерго" тариф на теплову енергію планується збільшити на 7,1% (на 100,46 гривень/Гкал) до 1 508,47 гривень/Гкал. Як пояснюється в проекті постанови, збільшення тарифів пов'язане зі зростанням ціни на природний газ. За розрахунками НКРЕКП ціна на природний газ, як товар для виробників теплової енергії, в лютому складе 7 822,7 гривень/тисяча кубів (без ПДВ), що на 11,4% більше ніж у січні.