В Кабміні хочуть перейти до планування держоборонзамовлення на трирічний період

Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує з 2017 року перейти до планування державного оборонного замовлення на три роки замість одного.

Читайте такожУкраїна в 2016 році експортувала військової продукції на $750 мільйонів

Про це сьогодні, 30 січня, під час семінару в держконцерні «Укроборонпром» повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко.

«Нами закладено ініціативи, реалізація яких дасть змогу посилити внесок держави у розвиток оборонної промисловості. Це перехід до планування державного оборонного замовлення на трирічний період», - сказав заступник міністра.

Також він додав, що з 2017 року Мінекономрозвитку планує розпочати технічне переоснащення виробничих потужностей.

«У 2017 році на переоснащення виробничих потужностей підприємств ОПК плануємо виділити 785 млн грн», - сказав Бровченко.

Він також додав, що для модернізації оборонних підприємств планується залучати кредити під держгарантії.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що рівень зношення обладнання підприємств оборонно-промислового комплексу України становить 67%, а на деяких підприємствах - 80%.

Наприкінці листопада минулого року гендиректор концерну Роман Романов заявив, що недофінансування державного концерну «Укроборонпром» з державного оборонного замовлення на 2016 рік становитиме близько 1 млрд грн. Крім того, він додав, що в структурі концерну тільки 56 підприємств із 105 стали прибутковими за підсумками 9 місяців 2016 року.