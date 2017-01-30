Ярославський замахнувся ще на одного промгіганта України

Про це він повідомив журналістам, 27 січня, в Харкові, відповідаючи на питання, які промислові підприємства України цікаві його інвестиційній групі., передають "Українські новини".

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"Турбоатом". 75% там державні. Ми в Давосі зустрічалися з президентом України Петром Олексійовичем Порошенком і мажоритарним акціонером "Glencore" Айваном Глайзенбергом. Це відома світова компанія. Ми домовилися, що, якщо буде відкритий конкурс, то ми будемо брати участь. Спільно DCH і "Glencore", - сказав Ярославський.

Він відмовився відповісти на запитання, яку суму готовий спрямувати на придбання акцій "Турбоатома", а також не сказав, яку частину хотів би придбати.

"Скільки буде виставлятися. Це не від мене залежить, скільки буде виставлятися. Ви уявляєте, скільки він коштує? Не дорожче ОПЗ. Якщо у мене вистачило сил на ОПЗ, не буде достатньо у мене на "Турбоатом"?", - сказав бізнесмен.