Кабмін хоче збільшити склад наглядової ради "Укроборонпрому" до 10-12 осіб

Кабінет міністрів планує збільшити склад наглядової ради державного концерну "Укроборонпром", що об'єднує головні підприємства оборонно-промислового комплексу країни, до 10-12 осіб.

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Про це в ефірі ICTV повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Я вважаю, що наявність наглядової ради з двох осіб для цілого концерну "Укроборонпром" - це буде просто "фількіна грамота". Це буде означати, що просто для відводу очей нібито когось призначили, а результати не отримали. Я вважаю, що це питання необхідно вирішити більш системно. Ми говорили, що це може бути 10-12 сертифікованих осіб, які матимуть доступ до державних таємниць, мають бездоганну репутацію", - сказав прем'єр, додавши, що зміна складу наглядової ради можлива найближчим часом.

На даний момент наглядова рада «Укроборонпрому» складається з двох осіб - голови Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського і генерал-лейтенанта запасу Ярослава Скалька.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року зі складу наглядової ради указом президента України Петра Порошенка був виключений Сергій Пашинський, який входив до її складу з березня 2014 року.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створено у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.