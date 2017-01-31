Директор Авдіївського коксохіму: якщо завод зупиниться за такої низької температури, то перестане існувати

Найбільший в Європі Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ), який входить в гірничо-металургійну групу «Метінвест» і знаходиться в умовах безперервних обстрілів з боку російських військ, не зможе відновити свою роботу в разі повної зупинки всіх цехів.

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Про це в ефірі одного з телеканалів заявив генеральний директор АКХЗ Муса Магомедов.

«Якщо він повністю зупиниться, то за такої температури мінус 20 градусів Цельсія - протягом доби відбудеться падіння температури (заводського обладнання – УНІАН) нижче допустимого рівня і завод перестане існувати як такий», - сказав він.

Магомедов додав, що співробітники заводу вже вивели в консервацію 3-й та 4-й цехи.

«Зараз перший і другий цехи працюють на видачу, але кокс ми не виробляємо як кінцеву продукцію... Працюємо на власній генерації електроенергії – це 5-6 МВт, яких нам вистачає тільки для того, щоб коксовим газом гріти місто», - зазначив гендиректор, додавши, що о 9:30 на підприємство був поданий перший природний газ, що дозволяє зберігати робочий режим.

За його даними, станом на 9:55, незважаючи на обстріли, співробітники заводу не постраждали.

Як повідомляв УНІАН, з початку ведення бойових дій, з весни 2014 року, АКХЗ вже 14 разів зупиняв свою роботу. Підприємство неодноразово піддавалось масованому обстрілу з боку бойовиків і російських військ, які знаходяться на Донбасі. На території АКХЗ розірвалося понад 320 снарядів, дев'ять працівників заводу загинули, понад 50 людей отримали поранення.

Одне з останніх відключень електроживлення відбулося на початку грудня 2016 року. Тоді основне обладнання АКХЗ оперативно перевели на резервне джерело живлення – власну генерацію за рахунок природного газу. Два коксових цехи довелося перевести в режим гарячої консервації. Були зупинені і хімічні цехи. Глибока посадка напруги на заводі спричинила за собою зупинку подачі тепла в місто.

12 грудня 2016 року завод відновив стабільний виробничий процес після усунення пошкоджень двох високовольтних вводів ліній електропередач, що живлять підприємство.

29 січня Магомедов повідомив, що в результаті бойових дій Авдіївка залишилася без світла, а завод працював лише на одній лінії електропередач.

30 січня АКХЗ повідомив про припинення виробництва продукції через відсутність електропостачання, причиною якого стало пошкодження ліній електропередач внаслідок безперервного обстрілу заводу з боку російських військ.

О 8:30 ранку 31 січня повідомлялося, що АКХЗ забезпечує генерацію електроенергії і обігрів міста завдяки енергозабезпеченню підприємства за рахунок власних генераторів, що працюють на коксовому газі.

Довідка УНІАН. Авдіївський коксохімічний завод - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним з яких є кокс для металургії. АКХЗ входить у групу "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.