Зупинка Авдіївського коксохіму загрожує роботі українських металургійних гігантів – волонтери

Якщо роботу Авдіївського коксохімічного заводу не вдасться відновити, постраждають промислові гіганти з Маріуполя і Запоріжжя. Про це волонтери проекту "Повернись живим" пишуть у своєму Facebook.

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"Половина населення міста залишається без роботи, також як і їхні колеги по промисловості з Маріуполя і Запоріжжя, де таким гігантам і надбанню України як "Азовсталь", "Запоріжсталь" і "М. К. Ілліча" теж доведеться зупинити свої потужності, оскільки вони працюють тільки на авдіївському коксі. А як похитнеться економіка країни, можна тільки здогадуватися", - зазначають волонтери.

"Якщо хоч один снаряд прилетить в район хімічного цеху заводу, вся отруйна частина таблиці Менделєєва потрапить у грунт і територію радіусом до 70 кілометрів можна вважати "Чорнобиль. Частина друга". Екологи і медики навіть бояться прогнозувати результати", - додали вони.

Раніше у вівторок на заводі повідомили, що вже не виробляють кокс.

"Зараз перший і другий цехи працюють на видачу, але кокс ми не виробляємо як кінцеву продукцію... Працюємо на власній генерації електроенергії – це 5-6 МВт, яких нам вистачає тільки для того, щоб коксовим газом гріти місто», - зазначив гендиректор, додавши, що в 9:30 на підприємство був поданий перший природний газ, що дозволяє зберігати робочий режим.

За його даними, станом на 9:55, незважаючи на обстріли, співробітники заводу не постраждали.

Як повідомляв УНІАН, з початку ведення бойових дій, з весни 2014 року, АКХЗ вже 14 разів зупиняв свою роботу. Підприємство неодноразово піддавалось масованому обстрілу з боку бойовиків, які знаходяться на Донбасі, і російських військ. На території АКХЗ розірвалося понад 320 снарядів, дев'ять працівників заводу загинули, понад 50 людей отримали поранення.

Одне з останніх відключень електроживлення відбулося на початку грудня 2016 року. Тоді основне обладнання АКХЗ оперативно перевели на резервне джерело живлення – власну генерацію за рахунок природного газу. Два коксових цехи довелося перевести в режим гарячої консервації. Були зупинені і хімічні цехи. Глибока посадка напруги на заводі спричинила за собою зупинку подачі тепла в місто.

12 грудня 2016 року завод відновив стабільний виробничий процес після усунення пошкоджень двох високовольтних вводів ліній електропередач, що живлять підприємство. 29 січня Магомедов повідомив, що в результаті бойових дій Авдіївка залишилася без світла, а завод працював лише на одній лінії електропередач.

30 січня АКХЗ повідомив про припинення виробництва продукції з-за відсутності електропостачання, причиною якого стало пошкодження ліній електропередач внаслідок безперервного обстрілу заводу з боку російських військ. В 8:30 ранку 31 січня повідомлялося, що АКХЗ забезпечує генерацію електроенергії і обігрів міста завдяки енергозабезпечення підприємства за рахунок власних генераторів, що працюють на коксовому газі.

Довідка УНІАН. Авдіївський коксохімічний завод - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним з яких є кокс для металургії. АКХЗ входить у групу "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.