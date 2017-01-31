Ціна газу для промисловості в лютому зросте до рекордного рівня

Середня ціна природного газу, який був законтрактований промисловими споживачами на лютий 2017 року, збільшилася порівняно з цінами поставок у січні на 15-20% - до рекордних 9-9,2 тисячі гривень/тисяча кубометрів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник консалтингової компанії на ринку природного газу Exploration and Production Геннадій Кобаль.

"Постачання газу на лютий приватними компаніями і "Нафтогазом України" на умовах передоплати зросли в ціні в порівнянні з січнем на 15-20% і досягли значень у 9-9,2 тисячі гривень за 1 тисячу кубометрів", - сказав експерт.

Він також додав, що якщо газ буде купуватися промисловими споживачами не по передоплаті або оплата буде здійснена після поставки, в такому випадку ціна на "блакитне" паливо може досягти 10 тисяч гривень/тисяча кубів.

За словами Кобаля, основною причиною зростання цін стало зростання котирувань на газ на європейському ринку і недавнє зниження курсу гривні.

"Таке різке подорожчання газу є наслідком високих цін на європейських хабах, на які орієнтовані українські імпортери, і в доповнення спрацювала падає гривня. На сьогодні імпортний газ забезпечує близько 30% потреб внутрішнього ринку України, а для промисловості – це більше половини", - зазначив експерт.

За даними Exploration and Production, вартість газу з поставкою в лютому на умовах передоплати знаходиться в діапазоні від 8520 до 9214 гривень/тисяча кубометрів, тоді як у січні ціни коливалися від 7350 до 7800 гривень/тисяча кубів.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

У січні 2017 року Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" знизив мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 3% порівняно з груднем 2016 року – до 7 551,6 гривні за тисячу кубів, а також максимальні ціни – на 2,4%, до 8 374,8 гривні за тисячу кубів.

В кінці січня "Нафтогаз" повідомив, що з 1 лютого він підвищує мінімальні ціни на газ для промислових споживачів на 22% порівняно з січнем 2017 року – до 9 214,8 гривні за тисячу кубів, при цьому максимальні ціни будуть підвищені на 21% і досягнуть 10 141,2 гривні за тисячу кубів.