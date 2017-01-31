Перебито єдиний залізничний шлях, що з'єднує Авдіївський коксохім з українським "материком"

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"З'явилася ще одна проблема - єдиний залізничний шлях, який у нас є від Авдіївки в бік, скажімо, материка, він перебитий. Я сподіваюся, залізничники відпрацюють швидко і в першій половині дня зможуть відновити", - говорить директор.

За його словами, на заводі вистачає запасів вугілля, але для роботи у нормальному технологічному режимі потрібен або природний газ, або зовнішня електроенергія. Якщо бойовики почнуть підтримувати "режим тиші", то коксохіму вистачить 3-4 дні, щоб запуститися, але через обстріли це поки неможливо.

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"Ми тримаємо зв'язок з нашими колегами і з "Запоріжсталі", і з "Азовсталі", вони надають необхідну допомогу, але насправді проблема складна для компанії", - зазначив Магомедов.

При цьому ще вчора Муса Магомедов повідомляв про пошкодження залізничного полотна на АКХЗ на своїй сторінці в Facebook. Згідно з повідомленням, дорога була відновлена.