Підприємства "Укроборонпрому" чекає реформа за міжнародними стандартами - РНБО

Підприємства, що входять до складу держконцерну "Укроборонпром", будуть реструктуризовані і повинні пройти процес корпоратизації.

Про це в ході конференції про розвиток оборонно-промислового комплексу України повідомив заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський.

"В рамках реалізації реформи оборонно-промислового сектору актуальним напрямком є реструктуризація підприємств-учасників "Укроборонпрому" і корпоратизація підприємств концерну за міжнародними стандартами", - сказав Гладковський.

Він також додав, що в рамках реформи всередині концерну повинні бути створені галузеві кластери з виробництва озброєння і військової техніки.

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Як пізніше повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко, частину підприємств концерну буде корпоратизовано вже до кінця 2017 року.

"Ми розраховуємо до кінця 2017 року, принаймні, щодо половини завершити корпоратизацію підприємств", - сказав Бровченко, відзначивши, що зараз міністерство закінчує узгодження необхідних законопроектів, які найближчим часом будуть зареєстровані у Верховній Раді.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада минулого року гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов заявив, що недофінансування держконцерну за державним оборонним замовленням на 2016 рік складе близько 1 мільярд гривень. За його словами, у зв'язку з цим сотні співробітників підприємств, що входять в концерн, буде відправлено до вимушеної відпустки.

Крім того, він додав, що в структурі концерну тільки 56 підприємств з 105 стали прибутковими за підсумками 9 місяців 2016 року.

За інформацією концерну, в рамках державного оборонного замовлення на 2016 рік він отримав на ремонт, модернізацію і виробництво нового озброєння 4,4 мільярда гривень. Таким чином, в загальному обсязі держоборонзамовлення, який минулого року становив 13,5 мільярда гривень, на підприємства концерну припало тільки 32,5%.

Державний концерн "Укроборонпром" створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.