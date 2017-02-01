РНБО затвердила показники державного оборонного замовлення на найближчі три роки

Рада національної безпеки і оборони України затвердив показники державного оборонного замовлення на 2017-2019 роки.

Про це на конференції повідомив заступник секретаря РНБО Олег Гладковський.

"РНБО затвердила проект основних показників державного оборонного замовлення на 2017 рік і на 2018 і 2019 роки. Цим був уперше введений трирічний період закупівель озброєння і військової техніки, що забезпечить раціональне використання потужностей оборонних підприємств", - сказав він.

Гладковський додав, що цим же рішенням було поставлено завдання щодо спрощення отримання кредитів під держгарантії для оборонних підприємств.

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Як повідомляв УНІАН, державний оборонне замовлення на 2016 рік станом на кінець грудня 2016 року виконаний держконцерном "Укроборонпром" на 99%.

Наприкінці листопада 2016 року гендиректор концерну Роман Романів заявив, що недофінансування державного концерну "Укроборонпром" за державним оборонним замовленням на 2016 рік складе близько 1 мільярда гривень.

Крім того, він додав, що в структурі концерну тільки 56 підприємств з 105 стали прибутковими за підсумками 9 місяців минулого року.

За інформацією концерну, в рамках державного оборонного замовлення на 2016 рік він отримав на ремонт, модернізацію і виробництво нового озброєння 4,4 мільярда гривень.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує з 2017 року перейти до планування державного оборонного замовлення на три роки замість одного.