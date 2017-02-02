"Укроборонпром" отримав замовлення на виробництво бронемашин "Дозор" для армії

Державний концерн "Укроборонпром" у рамках державного оборонного замовлення одержав фінансування на поставку декількох десятків бронетранспортерів "Дозор-Б" для української армії.

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Як повідомила прес-служба концерну, це замовлення буде виконано Львівським бронетанковим заводом.

"Підготовлені у 2016 році виробничі потужності і технологічний процес дають змогу виготовляти "Дозори-Б" вже серійно", - повідомили в концерні і додали, що потужності заводу одержали 100% завантаження роботою і гарантію зайнятості у 2017 році.

За словами представника "Укроборонпрому", рішення про замовлення бронетранспортерів було прийнято 27 січня на засіданні РНБО.

Як повідомляв УНІАН, раніше, 26 січня, в "Укроборонпромі" повідомили, що українські військові не отримують танки "Оплот" і бронетранспортери "Дозор" через відсутність цієї техніки в державному оборонному замовленні. При цьому в концерні зазначили, що у зв'язку з недостатнім рівнем фінансування "Укроборонпром" відправить у неоплачувану відпустку більшу частину колективу Львівського бронетанкового заводу, який виробляє бронетранспортери "Дозор".

Після виробництва першої партії "Дозорів" наприкінці 2015 року та їх польових випробувань у машинах було виявлено низку несправностей. Так, у корпусах двох бронетранспортерів, у зоні розташування двигуна, було виявлено тріщини в броні. Крім того, військові зробили низку зауважень щодо їх комплектації. В "Укроборонпромі" пообіцяли оперативно усунути всі неполадки.