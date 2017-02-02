Трамп подякував Samsung за підприємство в США

Американський президент Дональд Трамп у своєму твіттері прокоментував новину про те, що компанія Samsung розглядає можливість будівництва заводу на території США.

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«Спасибі, Samsung! Ми будемо раді прийняти вас!» - написав він.

У січні Трамп зажадав від автовиробників повернути виробництво в США.