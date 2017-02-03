Apple почне виробництво iPhone в Індії
08:46, 03 лютого 2017Промисловість
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Apple вибрала місто Бангалор для виробництва телефонів. Складанням смартфонів буде займатися тайванська Wistron Corp.
Ілюстрація REUTERS
Американська корпорація Apple почне виробляти смартфони iPhone в Індії в кінці квітня.
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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву міністра інформаційних технологій штату Карнатака Пріянка Харжа.
Apple вибрала місто Бангалор для виробництва телефонів. Складанням смартфонів буде займатися тайванська Wistron Corp.
«iPhone компанії Apple будуть виготовлятися в Бангалорі і будуть націлені на внутрішній ринок», — заявив Харж.
Зараз Apple належить частка менш ніж 5% на ринку смартфонів в Індії. За прогнозами IDC, в 2017 році Індія випередить США і стане другим за величиною після Китаю ринком смартфонів.
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