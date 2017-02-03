Трамп вимагатиме від Coca-Cola припинити виробництво в Мексиці - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп має намір зажадати від керівництва компанії Coca-Cola припинити або істотно скоротити виробництво продукції в Мексиці та інших країнах Латинської Америки, повідомляє RNS з посиланням на портал Denuncia leaks.

Читайте такожТрамп подякував Samsung за підприємство в США«Плани Трампа заборонити Coca-Cola працювати в Латинській Америці можуть бути пов'язані з підтримкою компанією руху проти імміграційної політики нового глави Білого дому», — йдеться в повідомленні.

Широкий громадський резонанс, в тому числі і серед провідних корпорацій США, викликав імміграційний указ Трампа, який він підписав 27 січня. Згідно з документом, програма прийому мігрантів була припинена на 120 днів.

Згодом термін заморозки програми був скорочений до 90 днів. Відповідно до розпорядження, громадяни Іраку, Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі та Судану не зможуть потрапити в США, якщо не мають дозволу на проживання або дипломатичної візи.