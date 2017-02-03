На Волині бурштин видобуватиме комунальне підприємство, а кошти підуть на потреби громад - голова облради

Про це повідомив голова Волинської обласної ради, член президії партії УКРОП Ігор Палиця під час свого річного звіту на засіданні 10 сесії облради. Політик переконаний, що це дасть змогу підприємству, яке належить громаді, отримати від 500 млн до 1 млрд грн прибутку. Кошти розподілятимуться між бюджетами місцевого, районного та обласного рівня за формулою 25х25х50.

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«Сьогодні мені надіслали з Державної служби геології та надр спецдозволи на 20 років на видобуток покладів бурштину на 51 тисячі гектарів земель, торфу – на 9 тисячах гектарів і розробку родовищ міді – на 3,1 тисячі гектарів. Ми отримали ресурс, і, якщо не чинитимуть перешкод, на рахунку обласного бюджету буде не менше 500 мільйонів, які підуть на потреби громади. А я сподіваюсь, що Волинь отримає до мільярда гривень», – сказав голова облради.

Ігор Палиця пояснив, що наразі на Волині важливо дбати про наповнення місцевих бюджетів різного рівня, адже в рамках децентралізації навантаження на них зросло – на їхні плечі перекладене фінансування профтехучилищ, шкіл та медзакладів.

Разом з тим, голова облради звернувся до представників правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування з проханням приділити увагу забезпеченню роботи підприємства «Волиньприродресурс», адже не виключено, що розпочнеться боротьба за паї, земельні ділянки та території, на яких працюватиме компанія.

Політик також повідомив, що КП має намір отримати ліцензії на видобуток нафти і газу, піску і щебеню, а також використання лісових ресурсів. За його словами, вже розпочалася робота з повернення громаді комунальних лісів.

«Ліс вивозиться, а громада не отримує ні копійки. Це – неправильно. Ми хочемо почати зарибнювати ставки, взяти під контроль пісок і щебінь, щоб гроші йшли на ремонт доріг. У нас великі плани», – підсумував голова облради.