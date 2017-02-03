Burisma Group має намір інвестувати більше 3 мільярдів у буріння 20 нових свердловин

Операційні компанії міжнародної енергетичної групи Burisma Group мають намір у 2017 році пробурити 20 нових свердловин.

Про це заявив головний виконавчий директор з українських операцій Burisma Group і генеральний директор Енерго-сервісної компанії «Еско-Північ» Тарас Бурдейний, повідомляє прес-служба компанії.

При цьому планований обсяг інвестицій в розвідку, буріння та видобуток становитиме більше 3 млрд грн, а сумарна глибина свердловин - близько 100 км.

«У січні компанії групи почали буріння чотирьох нових свердловини. Мова йде про Пролетарське, Карайкозовське, Водяновське родовища і Веселкову площу. Три з чотирьох свердловин будуть глибші 5000 метрів зі складним профілем і відхиленням від вертикалі на відстань більше одного кілометра. Проектна глибина свердловини на Водяновському родовищі становить 5900 метрів, що стане новим рекордом для Burisma Group. Ще по п'яти свердловинах замовлені проекти, щодо решти - ведуться підготовчі роботи», – повідомляє Тарас Бурдейний.

Розробка та введення в експлуатацію нових свердловин, а також застосування на 15 старих свердловинах технологій для інтенсифікації видобутку вуглеводнів, дозволять операційним компаніям Burisma Group до кінця 2017-го вийти на рівень видобутку природного газу близько 1,8-2 млрд кубометрів. За обсягами видобутку Burisma Group входить в число лідерів серед приватних газовидобувних компаній України і забезпечує близько 30% всього видобутку вуглеводнів незалежними газовидобувачами.

Компанії Burisma Group постачають газ більш ніж 100 різним підприємствам в Україні. Умови роботи як з державними, так і приватними компаніями щодо постачання газу визначаються виключно на ринкових умовах, дотримуючись принципів економічної доцільності. Тільки за останні 2 роки компанії Burisma Group перерахували до бюджетів усіх рівнів понад 5 млрд грн і залишаються в числі найбільших промислових платників податків країни.

«Burisma Group протягом 2016 року зробила декілька важливих кроків для збільшення видобутку та забезпечення енергетичної незалежності України. Компанії сформували найсучасніший флот бурового і сейсмічного обладнання в країні, який дозволяє найбільш якісно і ефективно проводити роботи з розробки нових свердловин», – зазначає Тарас Бурдейний.

Зокрема, влітку 2016-го компанія придбала флот для проведення робіт з гідророзриву пласта (ГРП), почавши працювати з Dawson Geophysical. Також Burisma почала співпрацювати з одним із найбільших і найстаріших виробників нафтогазового обладнання – американською National Oilwell Varco (NOV).

«Суть бренду Burisma в технологіях та інноваціях. Співпраця з NOV та Dawson вже в 2017 році дозволить використовувати в Україні абсолютно нове сучасне обладнання і стати провайдером нових технологій при видобутку природного газу в Україні. Завдяки підтримці наших партнерів, в Україну приходить технологічне бурове і сейсмічне обладнання, яке дозволить більш якісно видобувати природний газ і максимально дружньо підходити до навколишнього середовища», – говорить директор з міжнародного співробітництва та стратегічного розвитку, радник Ради директорів Burisma Group Вадим Пожарський.

Burisma Group — незалежна газовидобувна компанія з активами в Україні, Італії та Казахстані. Почавши роботу в 2002 році, сьогодні компанія є найбільшим приватним газовидобувачем України з річним обсягом виробництва близько 1,5 млрд кубометрів газу і часткою ринку 30%. Основними напрямками діяльності групи Burisma є розвідка і виробництво, сервіс, геотермальна енергетика. У планах компанії збільшити видобуток природного газу в Україні до 2 млрд кубометрів в 201 7 році.