Держлісагентство розробляє комплексну реформу лісового господарства

Робоча група сьогодні обговорила загальні засади реформування управління галуззю. За словами Христини Юшкевич розглядалося декілька підходів, зокрема, і напрацювання програми FLEG Світового банку, і досвід європейських країн.

Про це повідомила тимчасово виконуюча обов'язки голови Держлісагентства у Facebook.

Плани реформування обговорили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, де був присутній й головував перший заступник керівника відомства Максим Мартинюк.

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"Моя чітка позиція, і її підтримали учасники наради, заключається в тому, що реформа лісового господарства має бути комплексною. І в першу чергу, потрібно розробити нові підходи до ведення лісового господарства, напрацювати і прийняти законодавчі зміни. Після цього ми зможемо побачити, як можна змінити інституціональну модель управління лісами. Передусім потрібно ще й зважати на природні та кліматичні умови і проблеми південно-східних областей", - пояснила Юшкевич.

Вона додала, що Офіс ефективного регулювання проведе дослідження, щоб адаптувати реформу управління державними підприємствами до реалій, в яких наразі працюють лісогосподарські підприємства України. А тут, за її словами, необхідно обов'язково взяти до уваги багато вузькопрофільних факторів.