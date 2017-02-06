У Південній Кореї остаточно підтвердили причину загоряння Samsung Galaxy Note 7

Уряд Південної Кореї підтвердив у понеділок, що дефекти в батареях стали причиною загорянь смартфонів Galaxy Note 7 виробництва південнокорейської компанії Samsung Electronics.

Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства промисловості, торгівлі та природних ресурсів Республіки Корея, передає РИА Новости.

Читайте також"По стопах Galaxy Note 7": у США сімейна пара поскаржилася iPhone 6 Plus, який загорівся вночіВипадки загоряння цієї моделі телефонів минулого року змусили виробника відкликати Galaxy Note 7 і припинити їх виробництво.

За даними міністерства, його бюро з технічних стандартів провело аналіз причин загоряння відкликаних телефонів і виявило дефекти акумуляторів, зокрема відсутність належної ізоляції. Разом з тим також виявлено проблеми в програмному забезпеченні Galaxy Note 7.

Висновки урядової комісії співпали з підсумками розслідування інцидентів з цією моделлю смартфонів, проведеного в грудні 2016 року компанією Samsung Electronics.

Читайте такожКерівництво Samsung у Китаї на колінах вибачилося за вибухонебезпечний смартфон Note 7 (фото)Продаж моделі Galaxy Note 7 почався в Південній Кореї 19 серпня минулого року. На початку вересня було оголошено про відкликання зі світового ринку 2,5 мільйона таких смартфонів після повідомлень про їх займання під час підзарядки, зокрема, в США, Південній Кореї і на Тайвані. На початку жовтня Samsung Electronics оголосила про тимчасове припинення виробництва Galaxy Note 7.

Як повідомлялося раніше, компанія удосконалила програму перевірки безпеки акумуляторних батарей, що складається з восьми пунктів. Крім того, Samsung поліпшив заходи безпеки, які регулюють стандарти за кожним елементом пристроїв, включаючи загальну конструкцію та матеріали, що використовуються, а також програмне забезпечення.

Компанія також сформувала консультативну групу по батареях, яка складається із залучених спеціалістів — вчених і дослідників з таких університетів, як Кембрідж, Берклі і Стенфорд. Samsung висловив сподівання, що дані заходи дадуть можливість поліпшити безпеку батарей не тільки в самій компанії, але і в галузі загалом.

Samsung Electronics — міжнародна компанія-виробник електроніки: напівпровідників, телекомунікаційного обладнання, чипів пам'яті, рідкокристалічних дисплеїв, мобільних телефонів і моніторів. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сеулі. Чистий прибуток у третьому кварталі 2016 року скоротився на 16,8% порівняно з аналогічним періодом 2015 року і становив близько 4 мільярдів доларів.