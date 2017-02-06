Авдіївський коксохім залишається в режимі консервації – гендиректор

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив генеральний директор АКХЗ Муса Магомедов.

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«Що стосується АКХЗ - ми все ще в режимі консервації. Запустити другу частину заводу з ГЗП-1 (головна знижувальна підстанція - УНІАН) технічно неможливо, перемичка на ГЗП-2 може передати не більше 10 мегават... Потрібно чітко розуміти, що один ввід на місто, завод і ДФС (Донецьку фільтраційну станцію – УНІАН) із чотирьох в умовах перманентних бойових дій – це катастрофічно мало», - написав гендиректор.

За його даними, кількість коксового газу не дозволяє одночасно гріти батареї АКХЗ і забезпечувати тепловою енергією Авдіївку, тому морози можуть принести нові проблеми й для міста, й для заводу.

«Кількість коксового газу не дозволяє одночасно нагрівати й батареї, й місто, тому морози можуть принести серйозні проблеми. Для нас і для міста. Сподіваємося на те, що до ремонту другого вводу енергетики ДТЕК будуть допущені», - додав Магомедов.

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Як повідомляв УНІАН, із початку ведення бойових дій (з весни 2014 року) Авдіївка та Авдіївський коксохімічний завод неодноразово зазнавали обстрілів із боку російських бойовиків. На території заводу розірвалося понад 320 снарядів, дев'ять працівників заводу загинули, понад 50 людей отримали поранення.

29 січня 2017 року російські війська та контрольовані РФ бойовики на Донбасі почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки. 30 січня о 23:00 внаслідок обстрілів було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання та водопостачання Авдіївки, а також Авдіївського коксохіму та Донецької фільтрувальної станції.

31 січня АКХЗ забезпечував генерацію електроенергії та обігрів міста за рахунок власних генераторів, що працюють на коксовому газі. 1 лютого під час нетривалого припинення вогню ремонтні служби «ДТЕК Енерго» почали огляд пошкоджених ЛЕП. Бригади виявили місця пошкоджень, проте через відновлення обстрілів змушені були припинити роботи. 1 лютого ремонтні роботи було припинено в очікуванні «зеленого» коридору.

Вранці 5 лютого три ремонтні бригади ДТЕК виїхали на ділянки пошкоджених ЛЕП, які ведуть до АКХЗ та міста. Після розмінування та проведення ремонтних робіт, о 16:01 було відновлено електропостачання по одному з двох вводів, які знаходяться на підконтрольній Україні території. Таким чином, АКХЗ, забезпечуючи Авдіївку теплом, був без електропостачання протягом майже 5 діб.