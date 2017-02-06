Російський "Тольяттіазот" відновив транзит аміаку через територію України

Найбільший російський виробник аміаку «Тольяттіазот» відновив транзит цього продукту через територію України, повідомила прес-служба «Тольяттіазот».

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«Тольяттіазот» в результаті переговорів досяг домовленості з "Укрхімтрансаміак" про відновлення транзиту аміаку територією України, - повідомили в прес-службі, додавши, що транзит було відновлено в повному обсязі згідно з контрактними зобов'язаннями з 12 години 3 лютого 2017 року.

Раніше повідомлялося, що в кінці 2016 року між компаніями виникла суперечка через застосування надбавки до тарифу за транспортування аміаку в розмірі 8 дол. за 1 тонну, яка була введена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі ще в серпні 2015 року.

За даними «Тольяттіазот», в листопаді 2016 року Вищий адміністративний суд України повністю задовольнив касаційну скаргу російської компанії і визнав даний наказ Мінекономрозвитку таким, що не відповідає законодавству України. Також зазначалося, що компанія 27 грудня 2016 року направила на адресу «Укрхімтрансаміак» 3,88 млн дол. плати за транзит. Ще однією причиною тимчасової зупинки транзиту була відмова транзитера збільшувати квоту на транзит аміаку від «Тольяттіазот».