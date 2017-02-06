В Україні в січні виробництво сталі зросло на 9%

В Україні в січні, за оперативними даними, виробництво сталі зросло порівняно з січнем 2016 року на 9% - до 2,1 мільйона тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів "Металургпром".

Читайте такожУкраїна за рік збільшила виробництво феросплавів на 16%

За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період зросла на 10% - до 1,86 мільйона тонн, виплавка чавуну збереглася на рівні січня 2015 року – до 1,91 мільйона тонн.

Обсяг виробництва коксу скоротився на 7% - до 1 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2016 році виробництво сталі зросло в порівнянні з 2015 роком на 6% - до 24,2 мільйона тонн, виробництво загального металопрокату також збільшилася на 6% - до 21,41 мільйона тонн, виплавка чавуну зросла на 8% – до 23,59 мільйона тонн. Обсяг виробництва коксу за 2016 рік зріс на 10% - до 12,73 мільйона тонн.