ЗСУ проводять випробування українського безпілотника "Лелека-100" (фото, відео)

Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.

На відміну від попередніх розробок, авіаційний комплекс "Лелека-100" ще маловідомий і потребує ретельного вивчення. Проте він має більш сучасне авіаційне та радіоелектронне обладнання, виконує завдання з аеророзвідки на більших відстанях та є більш безшумним і невловимим для радарів.

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Також було проведено випробування іншого БПЛА — "Фурії". Тренувальні польоти безпілотника пройшли в складних погодних умовах за низької температури. Комплекс А1-С "Фурія" вже пройшов "бойове хрещення" в районі військових дій і має позитивні характеристики.