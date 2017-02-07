Рада відхилила законопроект про регулювання видобутку та реалізації бурштину

Верховна Рада відхилила депутатський законопроект №1351-1, який передбачає запровадження для первинного надрокористувача спрощеної процедури отримання спеціального дозволу на користування надрами для видобутку бурштину, а також регулює особливості видобутку та реалізації бурштину на бурштиновій біржі.

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За те, щоб направити законопроект №1351-1 «Про видобування та реалізацію бурштину» в комітет на доопрацювання до повторного другого читання, проголосував 221 народний депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Наступні пропозиції спікера Андрія Парубія про повернення до голосування за те, щоб направити даний документ на доопрацювання в Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, також не знайшли підтримки у депутатів.

У свою чергу, Парубій закликав уряд спільно з депутатами розробити новий законопроект.

«Я звертаюся до уряду, щоб спільно з народними депутатами представли проект закону, який міг би бути підтриманим», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону «Про видобування та реалізацію бурштину» (реєстраційний номер 1351-1).

Законопроектом передбачалося запровадження для первинного надрокористувача спрощеної процедури отримання спеціального дозволу на користування надрами для видобутку бурштину. При цьому первинний надрокористувач повинен виконати поділ ділянки бурштиноносних надр на старательскі ділянки, які згідно з заявочним принципом підлягають розподілу між старательскими артілями. В законопроекті визначено, що видобуток бурштину здійснюють старательскі артілі згідно з умовами договору про видобуток бурштину, вимоги щодо укладення та припинення такого договору регулюються окремим розділом закону.

За даними Міністерства екології та природних ресурсів, в Україні внаслідок незаконного видобутку бурштину, що проводився у Рівненській, Житомирській та Волинській областях, необхідно рекультивувати 2,6 тис. гектарів землі лісогосподарського призначення.