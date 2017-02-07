Порошенко підписав закон про передачу 5% ренти за користування надрами в місцеві бюджети з 2018 року

Про це повідомляється на сайті Адміністрації президента.

«Президент підписав Закон України №1793-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу і газового конденсату, який був прийнятий Верховною Радою України 20 грудня 2016 року», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що цей закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, цей законопроект було передано у Верховну Раду ще на початку вересня 2015 року, але його розгляд неодноразово відкладався.

Багато представники органів місцевого самоврядування виступили за ухвалення цього законопроекту з метою забезпечити надходження рентних платежів до місцевих бюджетів. На їх думку, прийняття цього документа дасть змогу забезпечити сприяння місцевої влади нафтогазовидобувним компаніям в отриманні відповідних дозволів на видобуток нафти і газу.

Один з авторів законопроекту народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенко» Ольга Бєлькова раніше заявляла, що ухвалення цього документа дасть змогу місцевим бюджетам додатково отримувати фінансування у розмірі 2 млрд грн на рік. Також його ухвалення дасть змогу вирішити проблему отримання нафтогазовими компаніями дозволів від органів місцевої влади на видобуток вуглеводнів.

1 листопада 2016 року цей законопроект пройшов перше читання і 21 грудня його було ухвалено в цілому. Під час голосування автори цього документа пропонували, щоб ці зміни набули чинності з 1 січня 2017 року, але прем'єр-міністр Володимир Гройсман наполіг, щоб відкласти цю дату на 2018 рік, оскільки його дія вже в 2017 році знижує дохідну частину держбюджета на 2,4 млрд грн. В результаті голосування було підтримано позицію прем'єра.

Відповідно до тексту законопроекту, підготовленого до другого читання, документ передбачає направляти 2% доходів від ренти до районних бюджетів, 3% – до бюджетів міст обласного значення, бюджетів об'єднаних територіальних громад за місцем видобутку природних ресурсів.