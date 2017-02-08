Промпродукція в Україні подорожчала майже на 37%
11:45, 08 лютого 2017Промисловість
200
Ціни виробників промпродукції в січні знизилися на 0,3% до грудня, зросли на 36,8% в річному вираженні.
В Україні дорожчає промпродукція / Фото УНІАН
Ціни виробників промислової продукції в Україні в січні 2017 року порівняно з попереднім місяцем, груднем 2016 року, знизилися на 0,3%.
Читайте такожВ Україні прискорилося зростання цін: річна інфляція становила 12,6%
Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, в річному вираженні – січень 2017 до січня 2016 року – ціни виробників промпродукції зросли на 36,8%.
У повідомленні зазначається, що дані наводяться без урахування окупованого Криму та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промпродукції в Україні в грудні 2016 року проти грудня 2015 року зросли на 35,7%, проти попереднього місяця - на 3,2%.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter