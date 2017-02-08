Промпродукція в Україні подорожчала майже на 37%

Ціни виробників промислової продукції в Україні в січні 2017 року порівняно з попереднім місяцем, груднем 2016 року, знизилися на 0,3%.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, в річному вираженні – січень 2017 до січня 2016 року – ціни виробників промпродукції зросли на 36,8%.

У повідомленні зазначається, що дані наводяться без урахування окупованого Криму та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промпродукції в Україні в грудні 2016 року проти грудня 2015 року зросли на 35,7%, проти попереднього місяця - на 3,2%.