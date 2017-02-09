В "Укроборонпромі" купили російські двигуни для БТР за завищеною ціною – ЗМІ

Про це йдеться у розслідуванні Слідства.Інфо, передає ТСН.

За інформацією журналістів, молдавсько-українська компанія придбала на російському заводі КАМАЗ 20 двигунів і на двох вантажівках ввезла їх до Молдови. Там ці двигуни перепродали іншій молдавській компанії - "Автопрезент". Вона, у свою чергу, перепродала товар третій компанії, німецькій, і вже потім двигуни були продані в Україну.

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"Укрінмаш" купив двигуни по 15 тисяч доларів за одиницю. Журналісти з'ясували, що у Молдові комплектуючі готові були продати не дорожче 10 тисяч євро, включно з ПДВ.

У сюжеті повідомляється, що через засновників одна із компаній-посередників - молдавська фірма "APROTEHPRO" - пов'язана з братами Бабенками, які входять до близького оточення екс-нардепа "Батьківщини" Олександра Дубового.

Журналісти Слідства.Інфо також зазначають, що на роботу "Укроборонпрому" впливає народний депутат Сергій Пашинський, який очолює парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони. Олександр Дубовий – давній друг Пашинського. Нещодавно їх бачили разом, коли вони виходили з Адміністрації президента.

Дубовий запевняє, що до поставок двигунів відношення не має, а із Пашинським зустрівся випадково. Які справи він вирішував в Адміністрації президента, екс-нардеп говорити відмовився.