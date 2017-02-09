"Укроборонпром" змінить чверть керівників великих підприємств військово-промислової сфери

Державний військово-промисловий концерн «Укроборонпром», що об'єднує підприємства сфери безпеки, виробництва і продажу озброєнь, має намір змінити 25% керівників підконтрольних компаній в рамках щорічної кадрової ротації.

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Як наголошується в повідомленні прес-служби концерну, зміна керівників є загальноприйнятою європейською практикою і ґрунтується на результатах роботи менеджерів і виконання ними виробничих орієнтирів - так званих KPI (Key Performance Indicators), що стосуються стратегічного бачення розвитку підприємств, соціального забезпечення працівників, залучення інвестицій у наукову діяльність і виробництво.

Як підкреслили в «Укроборонпромі», кадрові рішення прийняті щодо керівництва таких компаній, як "Житомирський бронетанковий завод", "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. О. Морозова ", КБ "Артилерійське озброєння", Науково-виробничий комплекс "Іскра" та ряду інших.

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«Щорічний моніторинг ефективності роботи топ-менеджменту є стандартною бізнес-практикою. На початку року директор бере на себе певні зобов'язання виробництва, фінансових показників, впровадження соціальних стандартів. Виконав - молодець, можеш розраховувати на подальший кар'єрний ріст. Не виконав - спасибі, але на твоє місце повинен прийти інший, більш мотивований керівник», - прокоментували прийняті рішення в «Укроборонпромі».

На думку керівництва держконцерну, така модель відносин створює здорову конкуренцію і допомагає мінімізувати корупційну складову, а також відразу визначає управлінські цілі, яких необхідно досягти.

Довідка УНІАН. У 2016 році прибуток від операційної діяльності «Укроборонпрому» становив 1,4 млрд грн, а EBITDA - 2,4 млрд грн. За підсумками останніх років держконцерн на 100% виконує державне замовлення, забезпечуючи потреби української армії, а також контракти на поставки озброєнь за кордон. Обсяг виконаних Україною в 2016 році експортних контрактів з поставки продукції військового призначення зріс порівняно з 2015 роком на 25% і становив 750 млн дол.