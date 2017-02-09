Справа "ОГХК": у компанії звинуватили НАБУ у фальсифікаціях і спробі паралізувати її роботу

Про це заявила прес-служба “Об’єднаної гірничо-хімічної компанії”, коментуючи звинувачення НАБУ на адресу затриманих керівників “ОГХК” в тому, що вони хотіли “приватизувати компанію на свою користь”.

Антикорупційне бюро так прагне “зберегти обличчя” по черговій провальній справі, що готове до будь-яких маніпуляцій та процесуальних порушень. Більше того, навіть намагається паралізувати роботу компанії. Рівень абсурдності вже зашкалює.

“НАБУ хоче маніпулювати громадською думкою, викладаючи незрозумілі аудіозаписи на своєму сайті. З чиїхось приватних розмов маніпулятивно висмикуються і монтуються окремі шматки. Чи отримали керівники НАБУ дозвіл від процесуального керівника-прокурора САП на публікацію? Чи отримали вони дозвіл від СБУ, яка єдина за законом має право на прослуховування? Чи здійснювала взагалі СБУ це прослуховування? Всі ці питання будуть поставлені перед відповідними правоохоронними органами і судом», - вказує «ОГХК».

“НАБУ також вчергове підтвердило свою некомпетентність і спрямованість суто на піар. Приватизація такого стратегічного підприємства як “ОГХК” мала відбутись на відкритому конкурсі. Це було затверджено урядом і Президентом. Наша компанія робить все для успішної приватизації та переходить на міжнародні стандарти, або держава отримала максимальну ціну. Зокрема, у 2015 році аудит “ОГХК” провела відома компанія з першої світової «четвірки» - KPMG. До оцінки вартості активів компанії було залучено також міжнародну компанію Grant Thornton. Таким чином, компанія отримала незалежний аудит та оцінку своїх активів”, - наголосили в “ОГХК” .

“І не “ОГХК”, а Фонд державного майна вирішує, на яких умовах приватизувати компанію. НАБУ добре відомий факт відповідальності цього відомства за продаж державних об‘єктів. А інтерес до найбільшого в Україні виробника титанової сировини демонструють найбільші світові компанії. І саме між ними очікувалась конкурентна боротьба – але НАБУ в точності повторює ситуацію зі зривом приватизації Одеського припортового заводу. Тоді НАБУ і САП створили штучний скандал і відлякали всіх інвесторів. Замість стартової ціни в 550 млн. дол. держава отримала нуль, а завод було поставлено на межу банкрутства”, нагадали в “ОГХК”.

“Інші звинувачення НАБУ на адресу менеджерів “ОГХК” є також абсурдними. Після того, як в 2014 р. держава повернула собі контроль над комбінатами “ОГХК”, нова команда управлінців щорічно нарощувала збутові та фінансові показники компанії. Так, за 2014 рік чистий прибуток компанії складав всього 530 тис. грн, за 2015 рік він збільшився вже до 630,8 млн. грн., а за 2016 рік досяг 675,5 млн грн. Відрахування всіх податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджету за 2014 рік становили всього 16 млн. грн, за 2015 – 360,3 млн. грн., а за 2016 рік збільшились до 779,3 млн. грн.”, вказує прес-служба “ОГХК”.

На її думку, звинувачення щодо нібито намірів затриманих “про можливе постачання продукції на тимчасово окуповану територією” – ще один приклад маніпуляцій з боку НАБУ. “Ми не відповідаємо за подальші дії тих українських контрагентів, які виявили бажання придбати нашу продукцію. За такою логікою, якщо пан Ситник продав своє авто, а новий власник на ньому спричинив ДТП – тоді відповідальність за це несе директор НАБУ… Наголошуємо: вся діяльність “ОГХК” постійно контролюється відповідними державними органами”.

«Керівництво Бюро намагається протизаконними методами підвести хоч якусь базу під розправу над в.о. голови правління «ОГХК» Русланом Журилом і чинить тиск на суд, грубо порушуючи презумпцію невинуватості. Ми вже бачили в суді фальсифіковані “докази” з боку НАБУ і САП. Коли одному менеджеру “ОГХК” нахабно “намалювали” якусь квартиру за кордоном, хоча там знаходиться офісний центр. А Журила знову “одружили” на жінці, з якою він розлучений 5 років і яка давно живе у США, та теж приписали йому нерухомість”, - вказують у “ОГХК”.

“За виконанням замовлення по обвалу вартості “ОГХК стирчать вуха “грузинської групи”, яку в НАБУ представляє 1-й замдиректора Гізо Углава. НАБУ намагається також паралізувати роботу компанії – серед іншого заборонило відвантаження товару. Але виникає питання – а хто хоче за копійки приватизувати державну компанію? Або як мінімум - встановити над нею контроль”, - наголошує прес-служба “ОГХК”.