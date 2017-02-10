В Україні можуть ліквідувати понад 1000 неефективних підприємств військово-промислового комплексу

Більше 1000 підприємств військово-промислового комплексу, які опинилися на межі банкрутства, можуть бути ліквідовані, сказав під час виступу в парламенті перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

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Він уточнив, що йдеться про неефективні підприємства, які не можуть відновити виробництво і реалізувати проекти з освоєння нових видів продукції і ринків збуту.

«Багато підприємств військово-промислового комплексу були орієнтовані на Росію, і навіть після розпаду СРСР коопераційні зв'язки залишалися. Але станом на сьогодні Міністерство економрозвитку спільно з Міністерством оборони провело аналіз ситуації, ми оцінили підприємства, а їх більше 3,5 тисяч», - сказав Кубів.

Він підкреслив, що в ході аналізу підприємства були розділені на три групи - стратегічні для держави, підприємства, які є ефективними і можуть бути приватизовані, а також неефективні підприємства, які вимагають юридичних рішень.

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«Неефективні підприємства - а їх понад 1000 - буде прийнято юридичні рішення аж до ліквідації», - сказав Кубів.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2016 року Кабінет міністрів планував до травня розробити і затвердити Державну цільову програму реформування і розвитку оборонно-промислового комплексу до 2020 року, проте дати затвердження програми переносилися кілька разів. Причиною перенесення в уряді називали відмову Верховної Ради приймати закон про спецконфіскацію 1,5 млрд дол. арештованих коштів режиму Януковича, на яких базувалося фінансування програми.

Програма розвитку ОПК, як очікується, прийматиметься в уряді, а передачу контролю за формуванням оборонного замовлення буде закріплено у відповідному законопроекті.

До кінця 2016 року керівництво Мінекономрозвитку відзначало, що програму буде підготовлено, і її частиною стане, в тому числі, обов'язкова реструктуризація і корпоратизація підприємств державного оборонного концерну «Укроборонпром».