Порошенко анонсував будівництво заводу автозапчастин на Івано-Франківщині

14:48, 10 лютого 2017
Промисловість
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За словами президента, на заводі буде створено в три черги 8 тисяч нових робочих місць.

REUTERS

Поблизу міста Коломия Івано-Франківської області буде побудовано завод з виготовлення автомобільних запчастин. 

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час відкриття новозбудованої поліклініки Коломийської центральної районної лікарні. 

«Недалеко від Коломиї ми будемо будувати новий завод з виготовлення автомобільних запчастин, де буде створено за три черги 8 тисяч нових робочих місць», - сказав він.

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