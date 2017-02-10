Порошенко анонсував будівництво заводу автозапчастин на Івано-Франківщині
14:48, 10 лютого 2017Промисловість
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За словами президента, на заводі буде створено в три черги 8 тисяч нових робочих місць.
Петро Порошенко / REUTERS
Поблизу міста Коломия Івано-Франківської області буде побудовано завод з виготовлення автомобільних запчастин.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час відкриття новозбудованої поліклініки Коломийської центральної районної лікарні.
«Недалеко від Коломиї ми будемо будувати новий завод з виготовлення автомобільних запчастин, де буде створено за три черги 8 тисяч нових робочих місць», - сказав він.
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