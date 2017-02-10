Мінекономрозвитку не змогло забрати у Ахметова держкомбінат – суд підтвердив право оренди

Харківський апеляційний господарський суд не задовольнив апеляційну скаргу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та відділення Фонду держмайна України в Донецькій області щодо права на оренду державного гірничо-збагачувального комбінату «Укрмеханобр» за Маріупольським меткомбінатом імені Ілліча, що входить в структуру найбільшого гірничо-металургійного холдингу «Метінвест».

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Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Таким чином, суд залишив без змін рішення, яким Господарський суд Харківської області визнав за ММК ім. Ілліча право оренди «Укрмеханобру» і зобов'язав регіональне відділення Фонду державного майна України в Донецькій області підписати додаткову угоду про продовження терміну оренди до 17 серпня 2027 року.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2016 року в Мінекономрозвитку заявляли, що не мають наміру продовжувати з ММК ім. Ілліча договір оренди «Укрмеханобру», який діяв з липня 2005 року по 31 липня 2016 року. За інформацією Мінекономрозвитку, «Укрмеханобр» був переданий в оренду в 2005 році без проведення конкурсу.

«Укрмеханобр» (Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) – державний гірничо-збагачувальний комбінат, займається виробництвом аглоруди і кусковий руди. Підприємство забезпечує 90% потреби доменного цеху ММК ім. Ілліча і 40-50% потреби в руді аглофабрики меткомбінату.

Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча - підприємство повного металургійного циклу, яке виробляє плоский прокат і труби з вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей різного призначення. Комбінат входить до дивізіону сталі та прокату групи «Метінвест».