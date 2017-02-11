"Укроборонпром" розробив новий тип ракет для військової авіації – Порошенко

Державний концерн "Укроборонпром" розробив новий тип ракетного озброєння калібру 80 мм для використання військово-повітряними силами України.

Про це повідомляється на сторінці президента України Петра Порошенка в Facebook.

"Укроборонпром" розробив нове ракетне озброєння для військово-повітряних сил України. Ракети калібру 80 мм призначені для ураження наземних цілей і спроектовані для озброєння ударних вертольотів і літаків", – йдеться в повідомленні.

Під час успішних випробувань екіпаж вертольота, оснащеного новими двигунами і станцією оптико-електронного придушення "Адрос", влучив в задані цілі.

"Всього півсекунди потрібно, щоб випустити повний блок з 20 ракет", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон", що входить в "Укроборонпром", виготовив три вертольоти вогневої підтримки Мі-24ПУ1 для подальшої передачі цієї техніки на озброєння армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України.

В цілому за 2016 рік завод "Авіакон" відремонтував і модернізував для української армії більше двох десятків військових вертольотів. Під час цієї модернізації вертольоти були оснащені сучасним комплексом захисту "Андрос".

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входить близько ста підприємств ОПК України.

"Укроборонпром" протягом 2015-2016 років передав українським військовим понад 600 одиниць нового озброєння і техніки.