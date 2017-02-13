Українська "Мотор Січ" може поставити двигуни для російсько-китайського вертольота - ЗМІ

Українська компанія "Мотор Січ" може взяти участь в російсько-китайському проекті важкого вертольота AHL і надати для нової машини турбовальні двигуни АІ-136Т, пише «Комерсант».

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Видання зазначає, що Росія і Китай не виключають варіанту зриву подібної співпраці з українським виробником двигунів. "Посередником для конфліктуючих сторін і координатором проекту виступить Пекін. Якщо ж зірветься і такий опосередкований формат співпраці Росії і Китаю доведеться займатися двигуном самостійно — консультації на цю тему вже йдуть", — йдеться в статті.

Видання також повідомляє, що "Мотор Січ" спростовувала участь у проекті, але в п'ятницю в компанії пояснили, що вона працює безпосередньо з китайської Avicopter і вже уклала контракти на поставку нового турбовального двигуна АІ-136Т. У "Вертольоти Росії" підтримують правила гри, підкреслюючи, що "рішення щодо двигуна — за замовником, тобто за китайською стороною".

Уряд РФ схвалив міжурядову угоду з Китаєм про розробку важкого вертольота. Переговори про розробку вертольота близькі до завершення, за їх підсумками сторони підпишуть контракт, розповіли в холдингу "Вертольоти Росії".

На початку 2016 року стало відомо, що вертоліт буде розроблятися тільки для китайського ринку, зазначає видання.

"Вертольоти Росії" і китайська Avicopter вели переговори за проектом важкого вертольота Advanced Heavy Lifter (AHL) "Авікоптер" з 2008 року. Рамкова угода про співпрацю підписана у середині 2015 року за підсумками зустрічі Володимира Путіна з головою Держради КНР Сі Цзіньпіном.

Організацією робіт займається китайська сторона, яка веде розробку, випробування, сертифікацію та серійне виробництво вертольота. РФ передасть технології, створить технічну пропозицію і розробить окремі системи. Злітна маса вертольота становитиме 38 тонн, він буде піднімати 10-15 тонн вантажу і розвивати швидкість до 300 км/год, Дальність польоту становитиме 630 км, а практична стеля — 5,7 тис. м.