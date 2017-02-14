"Укроборонпром" представить на виставці в Індії понад 20 видів вітчизняної авіатехніки

Держпідприємство "Спецтехноекспорт", яке здійснює експорт та імпорт продукції військового призначення і входить до складу держконцерну "Укроборонпром", представить на спеціалізованій авіакосмічній виставці AeroIndia-2017, проходить з 14 по 18 лютого в Індії, понад 20 видів техніки авіаційної галузі.

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"Українська експозиція представлена моделями військово-транспортних літаків ДП "Антонов", серед яких нові Ан-132 і Ан-178, безпілотними літальними апаратами "Sparrow-LE" і "Sparrow" від компанії "Спайтек", ракетами класу "повітря-повітря" Р-27Р, Р-27ЕТ і Р-73, засобами захисту літаків і вертольотів АСО та АДРОС, а також протитанковими керованими ракетами "Комбат" від ДАХК "Артем", авіаційними пусковими установками від Красилівського агрегатного заводу", - повідомила прес-служба концерну.

Також в концерні нагадали, що "Спецтехноекспорт" минулого року представив український оборонно-промисловий комплекс на міжнародній виставці сухопутних і морських озброєнь DefExpo-2016, в ході якої було досягнуто низки домовленостей про початок реалізації спільних оборонних проектів з Індією.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2016 року компанія "Укрспецекспорт", яка входить до складу держконцерну "Укроборонпром" і є основним експортером всіх видів озброєнь і військової техніки в Україні, підписала договір з Пакистаном на ремонт і модернізацію танків на суму 600 мільйонів доларів.