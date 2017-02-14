Євросоюз розраховує на скасування Радою мораторію на експорт лісу

Європейський Союз розраховує на ухвалення Верховною Радою розробленого Кабінетом міністрів законопроекту про скасування мораторію на експорт лісу, введеного в Україні в 2015 році терміном на 10 років, повідомив журналістам глава Представництва Євросоюзу в Україні Хьюг Мінгареллі.

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"Уряд (України – УНІАН) розробило законопроект про скасування мораторію на експорт лісу. Тому президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер оголосив і запропонував надати другий транш макрофінансової допомоги розміром 600 мільйонів євро... Зараз ми очікуємо, що цей новий законопроект буде прийнятий Верховною Радою", - сказав він.

При цьому Мінгареллі зазначив, що багато людей з різних причин проти цього законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз готовий виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги в 600 мільйонів євро в найближчі тижні, розраховуючи на те, що уряд і парламент зможуть виконати ключову умова виділення коштів - зняття заборони на експорт лісу-кругляка.

Умова ЄС про зняття заборони на експорт лісу для отримання макрофінансової допомоги було озвучено в другій половині 2016 року і виявилося багато в чому несподіваним для нашої країни. На думку європейської сторони, прагнення української влади заборонити експорт і таким чином встановити контроль за вирубкою лісів і продажем деревини, не увінчалося успіхом. Представництво ЄС стверджувало, що неконтрольований вивіз деревини мав місце, але держава не отримує від цього ніяких прямих доходів. Більш того, безконтрольна вирубка також не припиняється, що несе серйозні екологічні наслідки для України. У зв'язку з цим ЄС пропонували скасувати заборону на експорт лісу, оскільки він не виконав свою пряму функцію, запровадити ефективний контроль за продажем деревини, а також опрацювати стратегію відновлення лісів. При цьому в Представництві ЄС обіцяли надати всю необхідну для цього допомогу.