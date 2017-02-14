Кабмін вперше затвердив держоборонзамовлення на три роки вперед, подробиці – таємниця

Кабінет міністрів України за поданням Міністерства економічного розвитку і торгівлі затвердив Державне оборонне замовлення на 2017-2019 роки, повідомили в прес-службі Мінекономрозвитку.

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Як пояснили в міністерстві, таке рішення приймається вперше і його головна мета - спрогнозувати видатки державного бюджету, створити умови розвитку ОПК та інших виробничих потужностей.

Зокрема, йдеться про фінансування закупівель озброєння і військової техніки, модернізації існуючих зразків озброєння, відновлення виробничих потужностей українських підприємств ОПК і робіт із створення нових зразків озброєння.

Як наголосили в Мінекономрозвитку, планування оборонного замовлення на три роки є частиною загального середньострокового бюджетного планування, що проводиться урядом. Разом з тим, деталі оборонних планів становлять державну таємницю, і їх зміст не може бути оприлюднено.

На початку лютого показники державного оборонного замовлення на 2017-2019 роки затвердила Рада національної безпеки і оборони України.

Державне оборонне замовлення на 2016 рік станом на кінець грудня 2016 року виконано держконцерном «Укроборонпром» на 99%.

Наприкінці листопада 2016 року гендиректор концерну Роман Романов заявив, що недофінансування державного концерну «Укроборонпром» за державним оборонним замовленням на 2016 рік становитиме близько 1 млрд грн.

Оборонний бюджет у 2017 році затверджено в розмірі понад 120 млрд грн.