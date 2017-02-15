Україна більш ніж на третину збільшила виробництво феросплавів

Українські феросплавні заводи в січні 2017 року збільшили обсяг виробництва феросплавів на 35% порівняно з січнем попереднього року – до 89,72 тис. тонн.

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Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

Згідно з повідомленням, виробництво силікомарганцю за вказаний період зросло на 31,77% – до 66 тис. тонн, феромарганцю – на 75%, до 13,88 тис. тонн, феросиліцію – на 13,25%, до 8,89 тис. тонн.

Випуск марганцю металевого збільшився на 17,3% – до 0,95 тис. тонн.

Як зазначили в УкрФА, на Стахановському заводі феросплавів триває простій, що почався в липні 2014 року через бойові дії на сході України.

Як повідомляв УНІАН, українські феросплавні заводи в 2016 році збільшили обсяг виробництва продукції на 16% порівняно з попереднім роком – до 1,028 млн тонн.

Зокрема, виробництво силікомарганцю збільшилося на 16,7% – до 814,97 тис. тонн, феромарганцю – на 19%, до 104,47 тис. тонн, феросиліцію – на 12,5%, до 101,42 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Виробництвом феросплавів в Україні займаються Нікопольський, Запорізький і Стахановський феросплавні заводи, а також Побузький феронікелевий комбінат. Ця продукція експортується в країни СНД, ЄС, Азії, Африки.