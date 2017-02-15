Непомітний як візуально, так і для радарів: Україна показала на виставці в Індії новий безпілотник (фото)

Sparrow-LE призначений для ведення повітряної розвідки по захищеному цифровому каналу передачі даних на відстані до 25 км від центру керування, йдеться у повідомленні прес-служби "Укроборонпрому".

Він може перебувати у повітрі до 3,5 годин. Розмах крил нового безпілотника – більше трьох метрів, що значно підвищує його льотні характеристики порівняно з іншими комплексами такого класу та дозволяє залишатися непомітним як візуально, так і для радарів.

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Крім того, безпілотник стійкий до механічних та температурних впливів, захищений від впливу вологи. Керування виконується як в ручному, так і в автоматичному режимах, включаючи автоматичний зліт та посадку. Комплекс спроможний визначити координати об’єктів та вести спостереження за об’єктами у складних метеоумовах та в гірській місцевості.

"В Україні цей безпілотний авіаційний комплекс вже готується до дослідної експлуатації у Збройних силах. На виставці "АероІндія-2017" комплекс презентується у видозміненій комплектації у зв’язку з деякою різницею у вимогах Збройних сил Індії до такого класу безпілотних систем", - йдеться у повідомленні.

У жовтні минулого року УНІАН повідомляв, що нові безпілотні літальні апарати (БПЛА) серії "Sparrow" пройшли випробування і незабаром можуть надійти на дослідну експлуатацію у Збройні сили України.