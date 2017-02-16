Порошенко затвердив показники держоборонзамовлення на три роки

Президент України Петро Порошенко ввів в дію секретне рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2017 року про основні показники державного оборонного замовлення на 2017-2019 роки.

Відповідний указ президента №31 було підписано 13 лютого опублікований сьогодні, 16 лютого, в газеті "Урядовий кур'єр".

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2017 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2017 рік і 2018, 2019 роки" (додаються, таємно)", - йдеться в документі.

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Зазначається, що контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цього указу покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Цей указ набуває чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня 2017 року Рада нацбезпеки схвалив основні показники державного оборонного замовлення на 2017 рік та прогнозні показники на наступні два роки.

Серед визначених в державному оборонному замовленні пріоритетів вказані розробка і виробництво нових зразків озброєння та військової техніки, розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу, збільшення обсягу державних гарантій за кредитами та спрощення механізму їх отримання для суб'єктів господарювання, які залучаються до виконання державного оборонного замовлення.

Також, державним оборонним замовленням передбачено забезпечити військових новим перспективним озброєнням і військовою технікою: сучасними ракетними і артилерійськими системами, броньованими ракетними катерами, безпілотними літальними апаратами, бронетанкової технікою, засобами радіоелектронної боротьби і радіолокації, сучасними засобами зв'язку і управління, комплексами розвідки для артилерійських підрозділів, засобами спостереження, прицілювання і нічного бачення.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує з 2017 року перейти до планування державного оборонного замовлення на три роки замість одного.