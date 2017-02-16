Гройсман доручив розробити систему стимулювання виробництва в Україні

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив першому віце-прем'єр-міністру Степану Кубіву, а також членам Національного комітету розвитку промисловості підготувати систему заходів щодо стимулювання виробництва в Україні.

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Як повідомили в прес-службі уряду, відповідне доручення глава уряду озвучив у ході наради з питань підтримки виробництва спеціальної вантажно-автомобільної техніки.

«Потрібна якісна система стимулювання власного виробництва, - цитує прес-служба Гройсмана. - Такими системними кроками ми однозначно зможемо відновлювати українську економіку».

Глава уряду нагадав, що передумови до такого відновлення є: за підсумками 4-го кварталу 2016 року зростання ВВП становило 4,7%. На думку Гройсмана, наростити виробництво можна досить швидко - шляхом інвестування в розвиток техніки, підвищення якості продукції. А це, своєю чергою, сприятиме зростанню зарплат і податкових відрахувань до бюджету.

«Дуже важливо, щоб ми дотримувалися якості виробництва, тому що це дасть можливість, у тому числі, розширювати горизонти експортного потенціалу нашого машинобудування», - сказав прем'єр, додавши, що локалізація виробництва також має бути збережена.

Пізніше на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook Гройсман написав, що виробничий потенціал України був і залишається значним навіть в умовах ведення війни. «У мережі з'явилася карта підприємств, які запрацювали в Україні за останні 2 роки, незважаючи на всі труднощі, які ми переживаємо. Починаючи з 2015 року, в Україні відкрилися 56 нових заводів, ще 24 знаходяться на стадії будівництва, - написав глава уряду. - Мав честь побувати на деяких з них за останній час, говорити з людьми, які отримали нову роботу».

При цьому Гройсман наголосив, що Кабмін всіляко стимулює такі починання - шляхом співпраці з бізнес-омбудсменом і Офісом підтримки інвестицій, шляхом скасування сотень застарілих та зайвих регулювань, шляхом відкриття рівного доступу до державних замовлень завдяки повного переведенню всіх держзакупівель на систему Prozorro.

«У 2017 році ми інтенсифікуємо ці зусилля, щоб людей, які мають хорошу роботу і високі зарплати, ставало більше!», - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, зростання промислового виробництва в Україні за підсумками 2016 року становило 2,4% - вперше після кількох років падіння. В уряді розраховують, що власний виробничий потенціал поряд із залученням інвестицій стане основою для подальшого зростання економіки, яке за підсумками 2017 року має становити близько 3%.